Évidemment, la Redmi Watch 5 va venir titiller la curiosité des sportifs, et fait pour cela le plein de capteurs. On y retrouve notamment un cardiofréquencemètre, ou encore (et c'est capital pour de nombreux acheteurs), un module GPS intégré. Côté autonomie, Redmi indique une durée comprise entre 12 et 24 jours, en fonction de l'utilisation et de l'utilisation ou non du mode Always One.

D'ores et déjà disponible en Chine, la nouvelle Redmi Watch 5 est proposée au tarif de 599 CNY, soit moins de 80 euros. Elle devrait arriver prochainement en Europe, avec un tarif qui devrait avoisiner les 100 euros. Rappelons que l'actuelle Redmi Watch 4 est disponible chez nous au prix de 79 euros.