Bracelet connecté, tablette et intra sans-fil : Xiaomi arrive avec un camion de nouveautés

Les nouveaux écouteurs sans-fil de la marque font le pari de l'autonomie, nouveauté principale sur ces derniers modèles. Les Redmi Buds 4 Pro et Redmi Buds 4 tiennent jusqu'à respectivement 9 et 6 heures de lecture sur une seule charge. Leur endurance passe à 36 et 30 heures avec l'étui de charge. Les Redmi Buds 4 Pro peuvent jouer jusqu'à deux heures de musique avec une charge de cinq minutes, et les Redmi Buds 4, jusqu'à une heure.

Le mode double transparence permet de rester conscient de son environnement sonore, alors

que la fonction d'annulation du bruit ambiant (à deux microphones pour les Redmi Buds 4 et à trois microphones sur les Redmi Buds 4 Pro) laisse l'utilisateur passer des appels en toute clarté.

Les Redmi Buds 4 Pro et Redmi Buds 4 sont vendus à partir

de 89,99 et 69,99 euros sur la boutique officielle de Xiaomi et sur Amazon. Sur mi.com, une réduction immédiate de 10 euros est appliquée du 4 au 10 octobre.