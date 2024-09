Modernité oblige, les Xiaomi Buds 5 intègrent également une fonction de réduction active du bruit, avec en prime un peu d'IA, et deux modes distincts, à savoir Equilibré et Profond.

Comme de nombreux modèles concurrents, ils sont compatibles aptX Lossless et Adaptive, soit aptes à restituer un son HD. Ajoutez à cela une expertise audio signée Harman, une compatibilité audio spatial et une interface basée sur des pincements et autres glissements de la tige pour passer un appel, gérer la musique, la réduction de bruit ou encore le volume.