Routeur Wi-Fi 6, écran gaming WQHD, écouteurs... Xiaomi annonce 5 nouveaux produits

Cinquième et dernier produit, voilà les Redmi Buds 3 Pro , des écouteurs intra-auriculaires. Ils prennent en charge la norme Bluetooth 5.2 et proposent une réduction active du bruit jusqu’à 35 dB. Ces Redmi Buds 3 Pro offrent jusqu'à six heures d'utilisation via les écouteurs et jusqu'à 28 heures de lecture totale lorsqu'ils sont chargés dans l'étui (réduction active désactivée, volume à 50 %).