Réduction de bruit et audio spacialisé : voici les nouveaux écouteurs haut de gamme de Xiaomi

Concernant leur autonomie, les Xiaomi Buds 4 Pro promettent jusqu'à neuf heures d'écoute en une seule charge et jusqu'à 38 heures d'utilisation avec l'étui (qui peut bien entendu être rechargé sans fil). Pour assurer un confort maximal, ils sont, de plus, livrés avec trois tailles d'embouts auriculaires, à savoir petit, moyen et grand. Les Xiaomi Buds 4 Pro sont d'ores et déjà disponibles à l'achat au prix de 244,99 euros.