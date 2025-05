Les spécifications techniques des écouteurs restent dans la continuité de leur prédécesseurs, avec quelques améliorations. Pour un poids 4,9 grammes l'unité, ces écouteurs couvrent une gamme de fréquence allant de 50 Hz à 2 kHz (données laboratoire), un score qui permet effectivement de profiter de basses profondes et d'aigus cristallins. Huawei insiste également sur la prise en charge des codecs les plus récents comme le LDAC, SBC, AAC ou le L2HC, codec propriétaire de la marque. Capables de se connecter en Bluetooth sur les smartphones, tablettes et smartwatches, les FreeBuds 6 annoncent tout de même la couleur : la qualité sonore sera largement meilleure si on les paire avec un appareil Huawei.