Huawei annonce ses écouteurs FreeClip, des true wireless bizarres et novateurs

Un design atypique revendiqué, à mi-chemin entre la boucle d'oreille et l'oreillette, une autonomie qu'on nous promet généreuse et un maintient optimal, c'est ce que souhaite proposer Huawei avec ses nouveaux écouteurs FreeClip. Attendus en France dès ce 12 décembre, à un prix de 199,99 euros, ces derniers ne ressemblent en rien aux intras qui pullulent sur le marché, et c'est peut-être justement ce qui fait leur force.