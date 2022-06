Huawei FreeBuds Pro 2 : les prochains écouteurs de Huawei réglés par Devialet ?

Pour les autres détails, les FreeBuds Pro 2 proposeraient jusqu'à quatre heures d'autonomie avec la réduction active de bruit et jusqu'à six heures et demie sans. Le boîtier pourrait augmenter l'autonomie totale à une trentaine d'heures. La date de sortie n'est pas encore connue, mais les écouteurs pourraient être vendus approximativement 200 €, les plaçant donc dans le haut du panier du marché, comme les FreeBuds Pro premiers du nom.