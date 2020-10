Realme tease ses Buds Air Pro et Buds Wireless Pro, tous deux avec une réduction active du bruit

Tout le monde veut sa part du gâteau de l'écouteur à réduction de bruit, y compris le fabricant chinois Realme, qui n'est pourtant pas le premier auquel on pense pour ce genre de produits. Teasés sur son compte Twitter, les Realme Buds Air Pro et les Buds Wireless Pro seront respectivement des True Wireless à réduction de bruit type Huawei Freebuds 3i, et des écouteurs Bluetooth tour de cou assez ambitieux.