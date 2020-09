Huawei annonce les versions Pro de ses écouteurs Freebuds et Freelace

Il y avait les AirPods et les AirPods Pro. Il y aura désormais les Freebuds et Freebuds Pro. Le constructeur propose une nouvelle version de ses écouteurs true wireless au design entièrement revu. La forme des écouteurs intra-auriculaires est très anguleuse et se différencie nettement du design tout en rondeurs des Freebuds. Les contrôles sont regroupés sur chaque tige et accessibles par une pression ou un glissement pour baisser ou augmenter le volume. Le boitier de charge prend quant à lui un peu d’embonpoint, tout en restant assez compact pour tenir dans une poche.

Les Freebuds Pro sont des écouteurs intra-auriculaires et proposent une réduction de bruit active grâce à trois micros intégrés dans et autour de l’écouteur, qui analysent le son produit en permanence pour établir une fréquence contraire. Huawei mise également sur des algorithmes censés qui permettent selon la marque une réduction de 40 dB, un chiffre supérieur à tous ses concurrents en la matière. La diminution du bruit ambiant peut se régler automatiquement en fonction du niveau sonore environnant avec trois niveaux distincts selon que vous êtes au calme ou en plein milieu de la circulation.

Les Freebuds Pro intègrent un driver 11 mm et un système de stabilisation audio mécanique permettant selon Huawei de garantir une excellente qualité de son même lors d’une course ou d’une marche rapide. Le constructeur vante également son système permettant de supprimer le bruit du vent lors d’un coup de fil à l’extérieur.

Les Freebuds Pro offrent une connexion simultanée sur deux appareils pour passer de l’un à l’autre de manière transparente. Pour l’autonomie, comptez environ 7H d’autonomie sur une seule charge sans la réduction de bruit activée, 4,5H avec le système en marche et 30H au total avec le boitier de charge.

Ils seront disponibles en trois coloris (Carbon Black, Ceramic White et Silver Frost) à partir du mois d’octobre pour un prix de 199€.