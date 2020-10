Freebuds Studio de Huawei : un casque haut de gamme à prix attractif

Qu’en pense-t-on chez Clubic ?

L’audio n’est pas forcément le domaine où « on attend le plus le constructeur chinois. Et pourtant, il réussit petit à petit à proposer des produits intéressants et innovants, comme les Freebuds Pro dont nous publierons le test ces prochains jours.

Pour son premier casque haut de gamme, Huawei souhaite entrer en concurrence frontale avec les produits comme le Headphones 700 de Bose ou le WH-1000XM4 de Sony. Pour attirer l’attention, le constructeur mise sur un prix public TTC inférieur de 80 à 100 €.