Corsair annonce un casque spécialement créé pour les Xbox Series X et S

Commercialisé au tarif de 179 euros, le HS75 XB est un produit haut de gamme qui profite de la compatibilité Dolby Atmos afin de proposer une spatialisation des effets sonores aussi précise que convaincante. Il exploite par ailleurs des transducteurs à aimants néodymes de 50 mm.

S'il ne pourra être véritablement jugé qu'une fois le casque sur la tête, le confort devrait être au rendez-vous avec des oreillettes largement ajustables associées à des charnières rotatives. Corsair insiste également sur la présence de mousses « viscoélastiques à mémoire ».

Monté sur une perche flexible et détachable, le microphone est associé à une technologie de réduction des bruits ambiants. Corsair souligne par ailleurs la présence de multiples contrôles afin de basculer aisément entre les sons du jeu et les voix des partenaires.

Enfin, le sans-fil signé Microsoft doit garantir une faible latence tout en autorisant une grande liberté de mouvement : il est possible de jouer jusqu'à 10 mètres de la console, et ce, pendant 20 heures avec une seule charge. Un casque « bien sous tout rapport », donc, si l'on en croit Corsair et immédiatement disponible chez la plupart des revendeurs.