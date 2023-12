Huawei : l'usine française du géant chinois ne va pas être opérationnelle tout de suite

C'est ce qu'a annoncé Minggang Zhang, directeur général adjoint de la filiale française de Huawei, au micro de France Inter. D'après le nouveau calendrier du constructeur, le site pourra enclencher la production à partir de la fin de l'année 2025.

L'usine va produire des équipements pour réseaux mobiles, dont des antennes 5G. Un type de matériel sensible surveillé de près par les autorités des différents pays européens et à travers le monde. Huawei a en effet été accusé d'avoir laissé des backdoors dans certains équipements réseau à des fins d'espionnage et de collaborer avec le gouvernement chinois.

Les États-Unis et d'autres pays anglo-saxons ont interdit l'installation de matériel réseau de Huawei sur leurs territoires. Le groupe est également frappé par de lourdes sanctions économiques à son encontre, l'empêchant d'utiliser les technologies d'autres entreprises.