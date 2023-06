Huawei bientôt interdit sur le réseau 5G en Europe ?

En France, l'utilisation d'équipements télécoms signés Huawei est d'ailleurs strictement encadrée. À l'heure actuelle, seuls Bouygues Telecom et SFR sont encore autorisés par l’ANSSI à les utiliser, rappelle Univers Freebox, et ce, pour une raison toute simple : la majorité de leur réseau 4G en est déjà équipé. Pour des raisons de sécurité, certaines zones du territoire français sont toutefois formellement interdites à ces équipements, et au cours des 6 prochaines années, les deux opérateurs devront progressivement démonter plusieurs milliers d'antennes.

Notons toutefois qu'en dépit de ses menaces, la Commission européenne pourrait rester inerte dans l'immédiat, et ne pas prononcer d'interdiction avant la fin de son mandat de cinq ans. Une fin de mandat prévue en 2024.