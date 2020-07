Bruno Le Maire confirme que Huawei pourra investir sur la 5G en France, mais sous contrôle

« J'ai eu longuement, lundi, le vice-premier ministre chinois au téléphone et j'ai eu l'occasion de lui rappeler la position définie par le président de la République et qui est la position française », a poursuivi le ministre de l'Économie et des Finances. Et ce dernier d'indiquer qu' « il n'y a pas, en France, de discrimination à l'encontre de quelque opérateur que ce soit », rappelant au passage que Huawei détient près de 30% du marché français des équipements 4G.