Huawei va implanter une usine en France

Vers des produits Huawei 5G « made in France » ?

Source : Financial Post

Le groupe chinois Huawei va ainsi investir pas moins de 200 millions d'euros dans la première phase de son installation en France. Cette étape comprend l'acquisition du terrain, des équipements et la construction des bâtiments.L'occasion de rappeler que la France (et plus précisément Paris) a également été choisie par Huawei pour officialiser son Mate Xs et présenter son futur P40 pro. L'usine dont il est question ici sera notamment chargée (dans un premier temps) de mettre au point des équipements radio pour les réseaux mobiles 5G . Huawei annonce que cette installation en France permettra la création de 500 emplois. Le groupe précise : «».À l'heure actuelle, on ne sait pas encore dans quelle ville a décidé de s'implanter le géant chinois. À vos pronostics donc !