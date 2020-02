Huawei présente le Mate Xs : son smartphone pliant sera disponible en mars pour 2499€

© Huawei

Un smartphone au design inchangé

Huawei fait le deuil des services Google

Si son prédécesseur n'était disponible qu'en Chine, le Mate Xs devrait passer une tête en Europe, où sa sortie est annoncée en mars à partir pour 2499€.Sans s'attarder sur les détails, on penserait que le Mate X et le Mate Xs sont les mêmes appareils. Il faut dire que l'esthétique n'évolue pas le moins du monde ici ; Huawei ayant préféré revoir davantage la partie technique de son produit.La nomenclature ne laisse aussi aucune place au doute : nous avons bien là affaire à undu smartphone présenté l'an dernier.Le Huawei Mate Xs reprend à son compte la philosophie du Samsung Galaxy Fold . À savoir un smartphone (6,6 pouces) qui se déplie en tablette (8 pouces). Le tout affichera une définition de 2200 x 2480 pixels.Côté mécanique interne, le Mate Xs se dotera bien entendu du dernier né des usines HiSilicon : le Kirin 990 (déjà présent sur le Mate 30 Pro ), mais s'adjoindra les services d'un modem 5G.8 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage (UFS 3.0), une batterie 4 500 mAh désormais rechargeable à 55 W, et un quatuor d'appareils photo (40+8+16+ToF) complètent la fiche technique de cet appareil qui, en sus d'une remise à niveau salutaire, prend aussi quelques centaines euros sur l'addition. Le Mate Xs se négociera en effet pour 2499€ lors de sa sortie. Ce qui en fait le smartphone pliant le plus cher du marché.Celles et ceux qui espéraient une bonne nouvelle relative aux sanctions américaines pesant sur Huawei risquent d'être déçus. La situation n'a pas évolué favorablement pour le géant chinois, qui est toujours interdit d'utiliser les applications et services Google.Exactement comme pour le Mate 30 Pro, le Huawei Mate Xs sortira donc en France dépourvu de toute présence de Google. Il faudra composer avec les Huawei Mobile Services et le magasin App Gallery qui, en dépit des efforts croissants de Huawei, sont encore loin de fournir le même confort d'utilisation que les « Gapps ». Des efforts, et une stratégie, que Huawei doit d'ailleurs préciser davantage dans les heures qui viennent via une conférence dédiée aux développeurs.Le mois prochain, Huawei reviendra à Paris afin de lever le voile sur le Huawei P40 Pro. Des smartphones qui, sans surprise, devraient faire eux aussi l'impasse sur les Gapps au profit des Huawei Mobile Services.