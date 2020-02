Le Mobile World Congress 2020 est officiellement annulé

Credits : Manu Lozano

Une édition désertée bien avant son annulation



Des mesures sanitaires jugées insuffisantes en comparaison de l'épidémie



Source : CNET

On pensait devoir attendre jusqu'à ce vendredi 14 février mais la GSM Association a préféré jeter l'éponge dès à présent. Dans une déclaration à, son président John Hoffman confirme que l'édition 2020 du Mobile World Congress est bel et bien annulée.».L'épidémie a touché aujourd'hui 45 000 personnes dans le monde et 1 113 décès ont été recensés à ce jour. Le MWC devait réunir plus de 100 000 personnes venant des quatre coins du globe.La situation est telle que de nombreux constructeurs et professionnels ont décidé au cours des derniers jours d'annuler leur présence sur le salon. LG, Sony, Nokia, Amazon ou encore Intel avaient annoncé renoncer à participer à l'évènement. Seul Huawei avait maintenu sa présence à Barcelone et devait présenter à cette occasion son futur smartphone pliable, le Mate Xs La GSMA s'était pourtant voulue rassurante et avait mis en place des mesures comme l'interdiction de se serrer la main dans les allées du salon ou encore des systèmes de désinfection installés sur place.L'annulation de cette édition est un coup dur pour les constructeurs, qui ont l'habitude de profiter de cette exposition pour dévoiler une partie de leurs nouveautés. Si Sony par exemple avait anticipé la chose et prévu d'organiser un live vidéo à la place de sa traditionnelle conférence de presse, on ne sait pas ce que prévoient les autres fabricants de smartphones ni l'impact que cela aura sur leur calendrier.Cela pourrait avoir aussi des répercussions sur toute l'industrie des télécoms. Le MWC est avant tout un salon professionnel, où se négocient de nombreux accords commerciaux entre tous les acteurs de la profession.