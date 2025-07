C'est un rapport assez alarmant qui vient d'être publié par PricewaterhouseCoopers (PwC), et dont Reuters se fait l'écho. En effet, d'après ce dernier, 32% de la production mondiale de semi-conducteurs pourrait être affectée d'ici à 2035 par des problèmes d'approvisionnement en cuivre liés au dérèglement climatique.

Le problème principal serait celui des sécheresses, qui auront tendance à se multiplier, et qui impacteront négativement le traitement du cuivre. Un problème qui a déjà touché le plus grand producteur de ce matériau, le Chili, et qui dans une décennie devrait affecter la très grande majorité des 17 pays fournisseurs de cuivre pour le secteur des semi-conducteurs.