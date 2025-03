Et l'heure est grave pour les signataires de cette lettre. Car pour eux, il y a urgence à devenir plus souverain, au vu de la manière dont les choses bougent très vite dans le monde depuis l'élection de Donald Trump.

« Les récents développements géopolitiques ont montré que l'Europe ne peut pas considérer comme acquis l'accès continu aux technologies avancées » font-ils remarquer. Le Vieux Continent pourrait ainsi à un moment en être réduit à ses propres forces dans ce domaine, ce qui nécessite de se préparer à l'avance.

L'Europe doit enfin « protéger ses champions des conséquences de l'extraterritorialité et de la concurrence toujours plus vive entre les États-Unis et la Chine ». L'appel sera-t-il entendu ?