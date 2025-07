Malgré cette expansion impressionnante en volume, la Chine fait face à un défi de taille : le retard technologique. Les sanctions l'empêchent d'acquérir les équipements de lithographie les plus sophistiqués, notamment les machines à ultraviolets extrêmes (EUV) du néerlandais ASML, indispensables pour graver les puces les plus fines. Elle est également privée des logiciels de conception de puces (EDA) les plus performants. Par conséquent, la Chine reste pour l'instant à plusieurs générations de distance des leaders comme TSMC ou Samsung sur les nœuds de gravure les plus avancés.