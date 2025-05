NVIDIA est encore aujourd'hui l'acteur omnipotent dans le domaine des puces pour le secteur de l'intelligence artificielle. Mais avec le découplage en cours entre les États-Unis et la Chine, et les restrictions à l'export de plus en plus dures imposées par Washington, une filière locale tend à se développer, avec Huawei comme leader. Et l'entreprise fondée par Ren Zhengfei avance très vite dans le domaine.