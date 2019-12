Le Huawei P40 Pro sera présenté fin mars à Paris

Image réalisée par un fan de la marque

Huawei confiant pour l'avenir

Un lien particulier avec la France

Source : Les mobiles

De quoi faire lever quelques sourcils, quand on sait que la situation actuelle ne permet guère au constructeur de proposer des appareils adaptés au marché européen. Alors à quoi joue Huawei au juste ?On le sait : le Mate 30 Pro a beau être un excellent smartphone, il n'est pas du tout taillé pour correspondre à l'utilisation « occidentale » d'un appareil Android haut de gamme. Et faute d'amélioration des relations commerciales entre les États-Unis et Pékin, l'exact même problème se posera au P40 Pro.Seulement, lors de notre visite à Shenzhen, Richard Yu (P.-D.G de l'entreprise) s'est voulu rassurant. Mieux : il assure, même, que d'ici la sortie du P40 et du P40 Pro, lesseront parfaitement à même de répondre aux besoins des utilisateurs de France et de Navarre. Ce qui, avouons-le, laisse assez peu de temps à l'entreprise pour convaincre les développeurs.En effet, si vous n'avez pas lu notre test du Mate 30 Pro, il est nécessaire de rappeler qu'en l'état il est parfaitement impossible de retrouver simplement l'immense majorité de ses applications favorites sur Huawei Gallery (le magasin d'applications du constructeur). Il vous faudrales applications manuellement via les fichiers .apk, ou installer vous-mêmes les services Google via d'obscurs sites Web auxquels ils faut accorder une liste de permissions inquiétante.Le fait de tenir une conférence à Paris ne garantit absolument pas que le P40 Pro sera à même de répondre aux attentes des utilisateurs français d'Android. Rappelons que le Mate 30 Pro a été lancé à Munich en septembre dernier.Seulement Huawei a une histoire particulière avec la France. En fait, la capitale est même le lieu d'accueil privilégié de la marque qui, chaque année maintenant, vient y présenter ses nouveaux smartphones de gamme « P ».Seul l'avenir nous dira en revanche si le constructeur est suffisamment confiant pour lancer son produit au Grand Palais comme il l'a fait il y a deux ans avec l'inoubliable P20 Pro. Le calendrier, lui, ne devrait en tout cas pas bouger d'un iota. D'après les dires de Richard Yu, le P40 Pro sera présenté — à Paris donc — entre le 26 et le 29 mars 2020.