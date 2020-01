5G : Orange a tranché, ses équipementiers seront Nokia et Ericsson, exit Huawei

Une antenne 5G Orange, ici à Marseille (© Alexandre Boero pour Clubic)

Orange se positionne et fait le choix de l'Europe

Nokia et Ericsson, un partage des territoires continu

Source : Communiqué de presse

Il fallait s'y attendre. Seulement quelques jours après la publication des recommandations officielles de la Commission européenne et l'approbation de la boîte à outils de mesures à appliquer pour assurer la sécurité des réseaux 5G de l'UE, qui permet aux pays membres d'exclure tout équipementier faisant peser un haut risque sur sa sécurité, Orange a annoncé, ce vendredi 31 janvier, avoir fait son choix. Et le réseau 5G de l'opérateur historique sera déployé sans Huawei, mais avec Nokia et Ericsson.Pour déployer son réseau 5G en France métropolitaine, Orange a sélectionné le Finlandais Nokia et le Suédois Ericsson, au terme de plusieurs mois de tests consécutifs à un appel d'offres, lancé au début de l'année 2019.Dans un communiqué de presse, Orange rappelle que Nokia et Ericsson sont des partenaires industriels de longue date du groupe français. Pas un mot de Huawei évidemment dans l'annonce, l'équipementier chinois étant officiellement écarté par deux des quatre opérateurs français : Free et Orange, et ce malgré la déclaration récente du PDG Stéphane Richard, qui s'était positionné contre l'exclusion du géant chinois. Reste à connaître les positions définitives de SFR et Bouygues Telecom, le premier étant historiquement plus proche de Huawei.Concernant Orange, Nokia et Ericsson fourniront des produits et services permettant le déploiement du réseau 5G sur l'ensemble de territoire. Nokia aura la charge des régions Ouest et Sud-Est, où l'équipementier est déjà fournisseur de 2G, 3G et 4G sur le réseau mobile. Ericsson, de son côté, se concentrera sur les régions Île-de-France, Nord-Est et Sud-Ouest, où il fournit les réseaux 2G, 3G et 4G de l'opérateur.», a déclaré Fabienne Dulac, Directrice Générale adjointe d'Orange France, en marge de l'annonce.