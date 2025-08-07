Samsung a accidentellement révélé le design et le prix des Galaxy Buds 3 FE sur son site. Les nouveaux écouteurs, proposés à 129 dollars promettent une qualité audio améliorée, une réduction active du bruit et une meilleure autonomie.
Samsung prépare le lancement de deux nouveaux appareils de la gamme Fan Edition : les Galaxy Buds 3 FE et le Galaxy S25 FE. Récemment, une image HD de ces Galaxy Buds 3 FE a fuité sur Internet. Maintenant, Samsung a accidentellement révélé le design et le prix des futurs écouteurs sans fil.
Le prix des Galaxy Buds 3 FE dévoilé par Samsung
Le géant sud-coréen a accidentellement publié la page web des Galaxy Buds 3 FE sur son site pour le marché latino-américain. Cette page contenait une image des écouteurs sans fil en deux couleurs : noir et gris.
Samsung a également indiqué le prix des écouteurs qui devrait être de 129 dollars. Si cette information est exacte et non pas un simple texte de remplissage, cela ferait des Galaxy Buds 3 FE un produit 30 dollars plus cher que les Galaxy Buds FE originaux. Ces nouveaux écouteurs devraient offrir une qualité audio améliorée, une réduction active du bruit et une meilleure autonomie.
Les Galaxy Buds 3 FE un design similaire aux Galaxy Buds 3 et les Galaxy Buds 3 Pro, avec une tige cette fois-ci. Ce design facilite le contrôle de la musique, l'ajustement du volume, le passage entre les modes ANC et Ambient Sound, et l'appel à un assistant vocal numérique.
De précédentes informations sur les Galaxy Buds 3 FE indiquaient que les écouteurs supporteraient une puissance de charge de 1W. Le boitier quant à lui, se chargerait en USB-C avec une puissance de 5W. Ces écouteurs devraient avoir une batterie plus importante, permettant d'accroitre leur autonomie. Nonobstant l'ANC, ils devraient être dotés de 6 microphones et intégrer Galaxy AI.