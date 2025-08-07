De précédentes informations sur les Galaxy Buds 3 FE indiquaient que les écouteurs supporteraient une puissance de charge de 1W. Le boitier quant à lui, se chargerait en USB-C avec une puissance de 5W. Ces écouteurs devraient avoir une batterie plus importante, permettant d'accroitre leur autonomie. Nonobstant l'ANC, ils devraient être dotés de 6 microphones et intégrer Galaxy AI.