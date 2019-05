Apple présente ses résultats du 1er trimestre : les ventes d’iPhone stagnent, les services explosent

L'iPhone ne se relance pas après un Noël raté

Les services cartonnent et valident la nouvelle stratégie d'Apple

Apple a communiqué sespour le premier trimestre 2019, et le constructeur de Cupertino était attendu au tournant après une période de Noël très décevante . L'entreprise avait dû, pour la première fois depuis des années, réviser ses prévisions à la baisse à cause des ventes d'iPhone plus faibles qu'attendues en Chine notamment.Pour ces trois premiers mois de 2019, Apple ne redresse pas la barre mais limite sa chute et affiche unde 58 milliards de dollars, en baisse de 5% par rapport à l'année précédente. Les'établit à 11,6 milliards de dollars, là encore en baisse de 16,35% comparé à 2018.Encore une fois, Apple paye sa dépendance à l'. Les ventes de smartphones représentent un chiffre d'affaires de 31 milliards de dollars, ce qui représente une chute de 17,32%. Les baisses de prix et autresn'ont pas suffi à stopper la baisse des ventes, même si l' iPhone XR commence à rencontrer son public et notamment en Chine.Paradoxe de ce premier bilan 2019, les autres divisions d'Apple se portent bien. L'retrouve des couleurs après plusieurs trimestres (4,9 milliards de dollars, +21,55%), lestagne mais résiste malgré tout au ralentissement des ventes d'ordinateurs personnels (5,5 milliards de dollars, -4,55%) et la catégorie des « Autres produits » cartonne, tirée par le succès deset des(5,1 milliards de dollars, +30,04%)Le véritable succès d'Apple provient des « Services » avec une augmentation de 16,24% ce trimestre pour un chiffre d'affaires de 11,45 milliards. Tim Cook a profité de la présentation de ces résultats pour annoncer 30 millions de nouveaux abonnés à ses différents services, pour un total de 390 millions de clients.Ce chiffre est encourageant et de bon augure alors que la marque se lance à corps perdu dans les services. Apple a annoncé lors d'un keynote dédié différentsautour de la vidéo en streaming , de la presse et du jeu vidéo Pour le deuxième trimestre, Apple prédit un chiffre d'affaires compris entre 52,2 et 54,5 milliards de dollars, similaire à celui de 2018 pour la même période. Signe que la crise semble être passée pour le constructeur ?