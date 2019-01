Les ventes d´iPhone en baisse de 15% mais un bénéfice stable pour Apple pour son Q4 2018

Une baisse annoncée par le PDG

Source : 9to5Mac

C'est le trimestre le plus important pour le constructeur, puisqu'il couvre la période des fêtes de fin d'année.Tim Cook l'avait déjà annoncé en début d'année : les ventes d'Apple sont en baisse de 5 % au dernier trimestre 2018. C'est l'iPhone qui plombe les résultats avec une baisse de 15 % des ventes d'une année sur l'autre.Le chiffre d'affaires s'établit à 84,3 milliards de dollars, pour un bénéfice stable à 20 milliards. Apple peut dire merci à l'et auxqui se portent très bien (+33 %) et à la bonne santé de l'iPad (+17 %). Les services sont également en nette hausse à 10,9 milliards ce trimestre, avec une marge brute de 63 % qui compense la baisse des ventes de smartphones.Pour ce premier trimestre 2019, Apple estime un chiffre d'affaires compris entre 55 à 59 milliards. Une fourchette, là encore, plus basse que l'année précédente.