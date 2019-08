Apple : hausse des ventes de MacBook de près de 20% au deuxième trimestre 2019

© Apple

Apple en cinquième position des ventes d'ordinateurs portables

Les estimations de ventes pour le Q3 sont optimistes. © TrendForce

Source : Mac G

Les dernières itérations des récemment mis à jour et leséduisent en masse au cours du deuxième trimestre 2019. Pour preuve :en aurait vendu 3,210 millions dans le monde !Un chiffre impressionnant pour la marque à la Pomme, et synonyme d'uneCette tendance, selon TrendForce, ne devrait guère s'inverser au troisième trimestre. Sans doute motivées par l'hypothétique arrivée d'un MacBook Pro de 16 pouces à l'automne, les estimations du cabinet d'analyse prévoient qu'Apple vendra- ce qui lui offrirait alors la quatrième place du classement.Pour l'heure, HP demeure malgré tout en tête des ventes de laptops, suivi par Lenovo, Dell et Acer.