Apple met ses MacBook et ses prix à jour

Un MacBook Air moins cher et un MacBook Pro enrichi

Fin de partie pour le MacBook 12 pouces qui disparaît discrètement de la gamme

Source : Apple

C'est un vrai coup de frais qu'a opérédans sa ligne d'. Le constructeur a donné le coup d'envoi de sa promotion «», permettant aux étudiants d'obtenir une machine à un prix avantageux ; il a, pour l'occasion, revu sa gamme ainsi que la tarification de ses différents modèles.On commence par le. Lancé il y a seulement quelques mois, l'ordinateur portable ne bénéficie d'aucune évolution notable dans sa fiche technique, mis à part l'qui adapte la colorimétrie de l'écran selon l'éclairage ambiant.s'est contenté dequi devient aujourd'hui l'entrée de gamme de la marque. Le prix baisse de 100€, àpour sa configuration de base, proposant un processeur Intel Core i5 de 8génération à 1,6 GHz et 128 Go de stockage SSD seulement. Comptezpour le même MacBook Air avec 256 Go de stockage.C'est lequi reçoit les améliorations les plus importantes. La machine hérite enfin d'une, cette zone tactile proposant des raccourcis contextuels selon les applications utilisées, ainsi qu'unpour l'identification.Il propose également le processeur T2, conçu par Apple pourde la machine et. Le processeur a été également remplacé par un Intel Core i5 quadricœur de 8génération à 1,4 GHz (3,6 GHz en Tubro Boost) et la mémoire vive reste cantonnée à 8 Go.pour 128 Go de stockage, etpour 256 Go.Notons qu'Apple a discrètementson vieillissantmais également le. Sorti en 2015, la machine avait fait sensation grâce à son design d'une extrême finesse et l'absence de ventilateurs pour refroidir les composants, mais sa puissance très limitée et son prix élevé ont eu comme conséquences