Le timing de cette annonce n'est pas anodin. Alors qu'Apple Intelligence peine à convaincre après des mois de déploiement partiel, ces anciens employés d'Apple proposent une alternative qui exploite leur expertise en automatisation.

Sky supporte GPT-4.1 et Claude, mais c'est son intégration profonde avec macOS qui fait la différence. Les utilisateurs peuvent créer des outils personnalisés en langage naturel, tandis que les plus techniques exploitent des scripts shell et AppleScripts via Claude.

Cette philosophie tranche avec les Small Language Models d'Apple Intelligence, conçus pour fonctionner principalement en local. Sky mise plutôt sur la puissance du cloud couplée à une compréhension native du système d'exploitation. Sky sera disponible cet été avec une composante gratuite, bien que les détails tarifaires restent flous. Les développeurs acceptent déjà les inscriptions sur liste d'attente.