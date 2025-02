Cette application macOS reprend les bases de Copilot, avec la possibilité de générer du texte, résumer des informations, créer des images via DALL-E 3 ou encore répondre à des questions complexes. Elle s'appuie sur les modèles d'intelligence artificielle de pointe développés par OpenAI, notamment GPT-4o et o1. Un atout de taille pour rivaliser avec l'offre d'OpenAI, ChatGPT, qui dispose également de son application native sur Mac depuis l'année dernière.

L'arrivée de Copilot en application native simplifie grandement son utilisation pour ceux attachés à l'écosystème Microsoft. Plus besoin de jongler entre les onglets du navigateur, l'utilisateur lance l'application et interagit directement avec l'IA. Un gain de temps et d'efficacité qui pourrait séduire les utilisateurs de Mac, d'autant plus que l'application est gratuite. Microsoft semble miser sur l'accessibilité pour démocratiser l'usage de son intelligence artificielle.