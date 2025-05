Nous en savons également un peu plus sur macOS 26, le nom supposé de la prochaine mise à jour majeure de macOS Sequoia, soit macOS 15. Apple souhaiterait changer de numérotation à partir de cette version pour coller à l'année durant laquelle cette version sera utilisée. Tous les systèmes devraient y passer, avec iOS 26, watchOS 26 ou encore iPadOS 26, marquant une rupture avec les précédentes versions des plateformes d'Apple.

macOS 26, dont le nom de code serait « Cheer » en interne, devrait introduire des modifications importantes de l’interface utilisateur, s’inspirant de visionOS, le système d’exploitation du casque Apple Vision Pro. Le redesign serait plus important qu'un simple coup de pinceau, avec de nouveaux systèmes de navigation et des animations retravaillées, et apporterait une vraie cohérence entre tous les appareils de la marque.

Par ailleurs, des améliorations liées à l’intelligence artificielle intégrée, la fameuse Apple Intelligence, pourraient être intégrées, mais réservées aux Mac équipés de puces M1 ou ultérieures. La Pomme a du retard sur le sujet, et il ne faudra probablement pas s'attendre à des innovations de rupture, mais des évolutions des fonctions existantes, avant l'arrivée d'un Siri LLM supposément en 2026.

La première version bêta destinée aux développeurs est attendue quelques heures après la keynote WWDC 2025, avec un poids estimé à plus de 17 Go, soit environ 2 Go de plus que macOS Sequoia. Rendez-vous sur Clubic le 9 juin à partir de 19H pour découvrir et détailler les annonces logicielles d'Apple qui s'annoncent particulièrement nombreuses cette année.