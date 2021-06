macOS Monterey : certaines fonctionnalités seront réservées aux Mac sur ARM

En l'occurrence, sept fonctionnalités introduites avec macOS Monterey seront incompatibles si vous utilisez un Mac animé par une puce Intel. La (mauvaise) nouvelle concerne une majorité d'utilisateurs, puisque les premiers Mac sous processeurs M1 n'ont été lancés qu'en novembre dernier et qu'une partie non négligeable du catalogue d'Apple propose encore des ordinateurs équipés de processeurs Intel (dont les MacBook Pro 16 pouces , certains MacBook Pro 13 pouces, une mouture du Mac Mini, les Mac Pro ou encore, et pour encore quelque temps, les iMac de 27 pouces).

Voici les fonctionnalités de macOS Monterey réservées aux Mac M1. Certaines d'entre elles sont relativement importantes et ont été particulièrement mises en avant lors de la WWDC.