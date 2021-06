La réinitialisation en "un clic" trouve enfin son chemin sur Mac avec macOS Monterey

Pour ce faire, il suffira de naviguer dans le menu « Préférences système » et de sélectionner l'option. Si vous doutez de la fiabilité du système et que vous souhaitez savoir si vos données peuvent quand même être lues d'une façon ou d'une autre, Apple cherche à vous rassurer : « Le stockage étant toujours chiffré sur les systèmes Mac possédant les puces Apple Silicon ou T2, le système est "effacé" instantanément et en toute sécurité en détruisant les clés de chiffrement ».