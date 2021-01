La prochaine version de macOS ne permettra plus aux applications Apple de passer outre les pare-feux

À l’origine de tous les maux, ce fichier officiait comme un blanc-seing autorisant toutes les applications Apple à communiquer sans restriction avec les serveurs de l’entreprise, sans possibilité pour les utilisateurs d’un pare-feu de les bloquer.

Avec ce retrait, les pare-feux tiers comme LuLu, ou Little Snitch, pourront de nouveau empêcher les services d’Apple de communiquer avec leurs serveurs (« call home », comme on dit en anglais). Une réussite, non seulement pour les utilisateurs les plus frileux quant à leurs données personnelles, mais aussi pour ceux qui craignaient que ce passe-droit puisse être utilisé comme une faille par des hackers.