Pour rappel, le Mac mini M2 embarque un processeur 8 cœurs, dont 4 dédiés à la performance et 4 à l’efficacité énergétique, une puce graphique à 10 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Ceux-ci lui permettent d’exécuter rapidement les tâches du quotidien comme les usages plus exigeants, allant du montage vidéo, de la retouche photo au développement logiciel.