En l'occurrence, l'appareil utilisé pour ce test était équipé d'une puce M1 Max à 32 coeurs, et de 64 Go de mémoire unifiée. Le jeu, quant à lui, était animé non pas nativement, mais par le biais de l'outil de compatibilité CrossOver, dont nous vous parlions il y a quelques mois. Ce dernier permet de lancer, sur macOS, certains jeux Windows en s'appuyant notamment sur Wine 10.0.

On apprend enfin que pour mener à bien cette expérience, le MacBook Pro M1 Max était doté de la première bêta de macOS 26 Tahoe, lui permettant ainsi de débloquer l'accès à Metal 4, la nouvelle version de l'API graphique d'Apple pour les puces Apple Silicon. De quoi partir de de bonnes bases en profitant du MetalFX upscaling et de la Frame Interpolation, la réponse d'Apple au DLSS de NVIDIA et à la technologie FSR d'AMD.