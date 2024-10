En effet, alors que les PS5 et Xbox Series X viennent de trouver leur place dans certains foyers en novembre 2020, CD Projekt lance quelques jours plus tard le très attendu Cyberpunk 2077 que nous avons d'ailleurs testé dans nos colonnes. Un titre très ambitieux, et sans doute l'un des meilleurs jeux de ces dernières années, mais dont les versions consoles étaient tristement sacrifiées. Au fil des patches et autres mises à jour, le studio est parvenu à redonner au jeu ses lettres de noblesse, notamment via une mise à jour next-gen en février 2022.