Parallèlement, Apple développe un processeur serveur dédié à l'intelligence artificielle, en collaboration avec Broadcom. Ce projet, connu sous le nom de code « Baltra », vise à alimenter les services d'IA d'Apple, tels que la réécriture d'e-mails, la synthèse de notifications et l'intégration de ChatGPT. En bref, toutes les capacités actuelles d'Apple Intelligence, et probablement les prochaines attendues dans les prochains mois, et notamment lors de la WWDC 2025 qui se tiendra dans un mois tout juste, le 9 juin 2025.

Le processeur « Baltra » serait fabriqué selon le procédé N3P de TSMC, et devrait disposer de deux, quatre, voire six fois plus de cœurs CPU et GPU que la déjà bien dotée M3 Ultra. Il pourrait entrer en production de masse d'ici à 2026 et remplacer à terme les puces M2 Ultra, utilisées aujourd'hui dans les serveurs dédiés aux modèles maison d'Apple.

Plusieurs rapports faisaient état plus tôt cette année d'un rapprochement d'Apple avec NVIDIA pour l'achat de processeurs dédiés à l'intelligence artificielle. Tim Cook et ses équipes utiliseraient cet équipement dans un premier temps pour rattraper leur retard en matière d'infrastructure, le temps de finaliser la conception de cette nouvelle puce.