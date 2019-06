watchOS 6 permettra de supprimer les applications par défaut sur l'Apple Watch

Une fonctionnalité réclamée de longue date

watchOS toujours prévu en septembre prochain

Source : TechRadar

Relayée par, cette information provient initialement de TechCrunch . Le média confirme que la prochaine version depermettra aux utilisateurs delesproposées pardès le premier démarrage. Jusqu'à présent, ces dernières étaient impossibles à désinstaller, et encombraient - tout du moins pour certains utilisateurs - l'écran d'accueil de l'Dans les faits, les applicationsou encorepourront donc disparaître de l'interface, au même titre queavec, comme(pour mesurer le bruit ambiant) ou encore, qui permet aux femmes de suivre leurs cycles menstruels.On ignore en revanche comment ces applications seront récupérables une fois supprimées, maisnous donne un indice. Selon toute logique, Apple permettra à l'utilisateur de les télécharger de nouveau depuis son marché d'application.Comme le précise, cette nouveauté sera déployée sur l'ensemble des modèles d', exception faite de l'Apple Watch(lancée en 2015). Les. Rappelons enfin queest attendu en septembre prochain, en même temps que la potentielleCette dernière serait légèrement plus fine que l'Apple Watch Series 4, elle profiterait en outre d'une autonomie un peu plus conséquente et d'un écran OLED fourni, cette fois, par Japan Display