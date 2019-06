Ventes de smartphones en Europe : Apple et Samsung en berne, les constructeurs chinois en forme

Huawei et Xiaomi également à la fête question parts de marché en Europe

L'ombre d'un doute pour l'avenir de Huawei en Europe

Source : AlphaStreet

C'est ce que rapportait ce 12 juin. Dans son analyse des chiffres glanés par IDC sur le premier trimestre 2019, le site pointedes expéditions de smartphones Huawei en Europe , vis-à-vis du Q1 2018. Sur ce même marché, Xiaomi réalise lui aussi une jolie performance, avec une hausse des expéditions decomparé au premier trimestre 2018. En, sur cette même période d'un an, les expéditions de mobile ont en revanche baissé de 7 % chez Samsung et chuté de quelque 23 % chez Apple . L'un des pires bilans de la marque à la pomme sur un premier trimestre, explique AlphaStreet.La croissance de Huawei et Xiaomi ne se mesure toutefois pas uniquement en matière de smartphones écoulés entre le Q1 2018 et le Q1 2019. Les deux marques chinoises s'illustrent aussi sur le plan des. Elles sont d'ailleurs les deux seules sur le marché mobile en Europe à avoir consolidé leur position en la matière. Huawei passe ainsi de 14,86 % de parts de marché sur le premier trimestre 2018, àun an plus tard. Xiaomi grimpe pour sa part àcontre 4.05 % une année auparavant.HMD Global, Samsung et Apple ont de leur côté perdu de leur influence depuis le début de l'année 2018. Mention spéciale pourenregistrée par IDC, avec 18,55 % l'année dernière, contre seulementsur le début d'année 2019.Cette dynamique éminemment positive pour les marques chinoises en Europe est à mettre - du moins en partie - sur le compte duque le consommateur est prêt à investir pour un smartphone. Ce prix est en baisse, notamment en Europe de l'Ouest, note IDC. De quoi donner un avantage considérable à Xiaomi et Huawei qui misent, contrairement à Apple, sur de nombreux terminaux proposés à prix très abordables.Reste que la situation de Huawei pourrait être amenéeau cours des prochains mois. Dans la tourmente depuis que le gouvernement Trump l'a placé sur sa liste noire , le géant chinois risque fort de ne pas être à même de profiter des mêmes chiffres l'année prochaine. Preuve en est, le lancement du récent Honor 20 a déjà été largement entaché par le spectre des sanctions américaines... et les doutes qui vont avec quant à la pérennité de l'appareil.Pour les analystes, les prédictions sont par conséquent difficiles à énoncer. Simon Baker, analyste pour IDC, estime ainsi que «». Pour lui,est d'ailleurs devenu le nouveau mot clé au travers duquel il faudra désormais observer l'industrie.», a-t-il ajouté.