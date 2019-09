iPhone 11 : un premier benchmark pour le successeur de l’iPhone XR

© OnLeaks

Des performances très musclées

© Geekbench

Via : Mac Rumors

On peut ainsi y observer des performances légèrement supérieures à celles du modèle de l'an dernier, notamment grâce à la nouvelled'Apple et au gain d'un giga de RAM au passage.Il ne fait presque aucun doute qu'il s'agit là du successeur de l' iPhone XR . La fiche Geekbench laisse visible la référence « ;N104AP ;» ainsi que le nom de modèle «» — deux identifiants queetont déjà partagés comme étant liés au smartphone d'entrée de gamme d'Comme nous l'indiquait la fiche technique officieuse des prochains iPhone , l'profitera de 4 Go de RAM — autant que les actuels iPhone XS et XS Max — ainsi que du nouveau SoC A13 conçu par la firme.On y retrouvera uncadencés jusqu'à 2,66 GHz (contre 2,49 GHz pour l'A12). Celui-ci resterait sur une répartition selon le modèle du big.LITTLE, où deux cœurs hautes performances se partagent la tâche avec deux cœurs efficients.Autant d'éléments qui offrent à l'jusqu'à présent sur Geekbench. Le chiffre de 5 415 points obtenus en single-core est d'ailleurs proprement impressionnant.