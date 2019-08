L’abonnement à Apple Arcade coûtera 4,99 €/mois et bénéficiera d’une période d’essai gratuite

© 9to5mac

Avec, Apple s'apprête à franchir un pas de géant dans le monde du jeu vidéo. À l'instar de Microsoft avec le Xbox Game Pass et, plus récemment, Google avec le Play Pass , l'Apple Arcade permettra à ses abonnés d'avoir accès à des centaines de jeux exclusifs et sans surcoût sur les appareils à la pomme.Commençons par ce qui était encore hier la plus grosse inconnue : le prix. D'après les sources de première main interrogées par 9to5mac,; soit très probablement 4,99 € chez nous.Actuellement en phase de test chez les employés d'Apple, Apple Arcade leur est offert pour le tarif symbolique de 0,49 centimes/mois. Plus intéressant : 9to5mac rapporte qu'Comme pour l'immense majorité des services Apple,. Autrement dit : une seule souscription permettra à jusqu'à cinq membres du même foyer de profiter de la plateforme.Si le site spécialisé demeure prudent quant aux informations partagées ici, lesquelles sont susceptibles de changer d'ici l'événement au cours duquel Apple annoncera, un lancement à l'automne reste inscrit dans l'agenda de la marque.Plus spécifiquement, Apple Arcade devrait être déployé globalement lors duEn effet, celles et ceux ayant installé la bêta publique d'iOS 13 ont d'ores et déjà constaté qu'un onglet réservé à Apple Arcade était déjà accessible depuis l'App Store.