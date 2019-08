Des centaines de jeux et applications premium pour 4,99 $ par mois

L'avenir par abonnement

Déjà repéré par des data miners , ledeest désormais officiel. Android Police est parvenu à se procurer des captures d'écran du service actuellement testé par la firme.Tout commeou le Xbox Game Pass avant lui, le Google Play Pass accordera l'accès à ses abonnés à une myriade de contenus sans surcoût. Sur les visuels officiels, Google promet queConscient que son Play Store est un grand fourre-tout, Google tient aussi à effectuer une curation sur le catalogue de titres qui seront présents sur le Play Pass. Pour l'heure, on peut voir queUn service qui, selon les informations recueillies par Android Police,. Le site demeure néanmoins prudent sur ce tarif qui, d'après lui, peut encore être sujet à modifications d'ici le lancement.Cela n'aura échappé à personne :ces dernières années. Poussés par le succès des Netflix Spotify et autre Xbox Game Pass, tous les constructeurs et éditeurs de contenus y vont de leur plateforme dédiée pour s'assurer une rente mensuelle confortable.Rien que pour le jeu vidéo, Electronic Arts a depuis longtemps déjà emboîté le pas à Microsoft avec son. À l'E3 dernier, Ubisoft l'a imité, et dévoilé Uplay + , un nouveau service donnant accès à tout son catalogue de jeux sur PC contre 14,99 € par mois.Pratiques, ces services ne rendent pourtant pas franchement service aux consommateurs qui, pour accéder à tout le contenu qui leur plaît, doivent multiplier les abonnements. Avec un tarif moyen, on imagine encore mal à quel point ce type de service pèsera dans le budget des consommateurs les plus gourmands.