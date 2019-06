E3 2019 : Ubisoft détaille son nouveau service Uplay +

Focal est réputée pour ses équipements audio haute fidélité depuis une quarantaine d’année. Mais la société française s’intéresse également à des produits différents, et plus abordables, comme des casques audio tels que les écouteurs Sphear Wireless, qui ont fait leurs débuts en 2015. La marque propose ainsi une nouvelle paire d’écouteurs connectés, disponible en plusieurs coloris : Noir, Violet, Bleu et Olive.