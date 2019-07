Xbox Game Pass : Dead Rising 4, Gears 5 Tech Test et bien d'autres débarquent en juillet

Plusieurs offres alléchantes

Des jeux arrivent, d'autres s'en vont

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre (Xbox One, PC) - 4 juillet

(Xbox One, PC) - 4 juillet My Time at Portia (Xbox One, PC) - 4 juillet

(Xbox One, PC) - 4 juillet Undertale (PC) - 4 juillet

(PC) - 4 juillet Blazing Chrome (Xbox One, PC) - 11 juillet

(Xbox One, PC) - 11 juillet Dead Rising 4 (Xbox One, PC)

(Xbox One, PC) LEGO City Undercover (Xbox One, PC) - 11 juillet

(Xbox One, PC) - 11 juillet Timespinner (PC) - 11 juillet

(PC) - 11 juillet Unavowed (PC) - 11 juillet

Aftercharge (9 juillet)

(9 juillet) Warhammer Vermintide 2 (10 juillet)

(10 juillet) LEGO Movie: The Videogame (16 juillet)

(16 juillet) Dandara (31 juillet)

(31 juillet) Dead Rising 2 (31 juillet)

(31 juillet) Hitman Saison 1 (31 juillet)

(31 juillet) Metal Slug XX (31 juillet)

(31 juillet) Defense Grid: The Awakening (31 juillet)

(31 juillet) Hexic 2 (31 juillet)

(31 juillet) Iron Brigade (31 juillet)

Source : Major Nelson

vient d'annoncer une énième vague de jeux qui débarqueront en juillet. Il y a du très lourd avec des softs AAA, mais aussi des productions indépendantes.Rappelons qu'il existe diverses manières de souscrire au Xbox Game Pass . Si vous jouez sur Xbox One, vous pouvez vous abonner pourafin d'accéder à plus de 100 jeux téléchargeables en illimité. Pour ce qui est de la version PC, elle possède un catalogue sensiblement différent mais ne vous coûte quedurant sa phase bêta (puis 9,99 €).Enfin, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate vous donne accès au service sur console et PC en incluant aussi le Xbox Live Gold. Le tout pour seulementÀ présent, passons aux jeux qui rejoindront leen juillet. Certains sortiront sur les deux supports et d'autres sur un seul. Nous préciserons cela pour chaque titre. Sans plus attendre, voici la liste :En guise de bonus, tous les abonnés au Xbox Game Pass auront. Seul le mode versus sera disponible.Enfin, une petite mauvaise nouvelle, puisque des jeux seront retirés du service sur Xbox One dans les jours qui viennent. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour les essayer.Le premier mois d'abonnement au