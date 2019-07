Pour ou Contre ? Un abonnement seulement mobile pour Netflix

On est pour :)

Des séries qui se regardent de plus en plus sur smartphones

Un prix plus bas pour accéder au catalogue

Permettre l'accumulation d'abonnements

On est contre :(

La fin de la simplicité des débuts

Certains programmes méritent mieux qu'un écran cinq pouces

La disparition de la soirée TV comme grand rendez-vous familial

a beau être le leader incontesté de la vidéo à la demande dans le monde, il doit affronter pour la première fois de son historie un net recul de ses recrutements d'abonnés. Cette nouvelle offre est-elle une bonne affaire, après plusieurs augmentations du prix de l'abonnement ?Les adolescents et les jeunes adultes du monde entier ont. Il n'y qu'a voir, en France, la baisse massive du temps de visionnage, qui a chuté d'une heure en 10 ans. S'adresser à un public au faible pouvoir d'achat et qui ne jure que par sonapparaît somme toute logique dans un paysage audiovisuel en plein bouleversement.facture son offre exclusivement mobile environen Inde. Si le service dese décidait à importer sa formule sur notre territoire, on pourrait imaginer un abonnement à 3,99€ ou même 4,99€. Cela resteraitdisponible pour découvrir les centaines de séries ou films exclusifs à la plateforme. Et un écran de 10 pouces, comme celui d'une tablette tactile classique, serait suffisamment confortable pourNetflix n'est pas le seul à proposer un catalogue de milliers de titres en accès illimité. L'arrivée prochaine sur le marché d' Apple et plus encore de Disney et Warner , risque de vider un peu plus notre porte-monnaie en échange de toujours plus de programmes exclusifs. Une offre à bas coût signée Netflix permettrait de cumuler deux abonnements ou plus, sans se ruiner.Netflix multiplie les offres et les formules, avec à chaque fois des limitations tant en nombre d'écrans qu'en termes de qualité vidéo. On se rappelle pourtant de son lancement en 2014 avec uneet une offre HD à 8,99€ (contre 11,99€ aujourd'hui). Baisser le prix et créer de nouvelles limitations ne rendra l'offre globale que plus brouillonne pour les gens tentés de passer à la concurrence.Si Netflix peut proposer beaucoup de programmes moyens, certains se révèlent toutefois être de vraies merveilles artistiques et techniques, et l'on pense au hasard àet même le futur The Witcher dont les premières images flattent déjà la rétine. Avec une telle offre,en ne les réservant qu'à de très petits écrans, certes très jolis, mais qui n'offrent pas l'immersion d'une dalle 55 pouces et d'un vrai système de son.Laest encore, qu'on le veuille ou non, un espace de rassemblement de la famille. Toute la tribu se réunit devant pour apprécier une bonne série ou un bon film, rit, pleure, échange et partage un moment ensemble. Une offre uniquement mobile viendrait cloisonner les membres de la famille chacun dans son coin, casque vissé sur les oreilles et la tête penchée sur son écran.n'est pas si loin.Netflix n'a toujours pas annoncé son intention de répliquer son offre exclusivement mobile dans d'autres pays du monde, mais pourrait y songer pour récupérer ses abonnés perdus.