Netflix dévoile des résultats en baisse, notamment dans les pays où les tarifs ont augmenté

Des résultats très en-deçà des prévisions

Entre hausse de prix et émergence des concurrents

Il paraît que la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier.l'a appris à ses dépens, après avoir eu connaissance de ses résultats trimestriels. Si les trois premiers mois de l'année 2019 furent exceptionnels pour la plateforme avec 9,6 millions de nouveaux abonnés , un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars et un bénéfice net de 344 millions de dollars, le deuxième trimestre se veut être l'opposé ou presque. Non seulement Netflix a ralenti, mais la firme a perdu des clients chez elle, aux États-Unis.Fait rarissime, Netflix va avoir du mal à se congratuler de son bilan trimestriel. Pour la première fois depuis longtemps, le service de streaming vidéo avance dans la normalité. Alors que les prévisionnistes tablaient sur le recrutement de 5 millions d'abonnés supplémentaires, Netflix a pu en accueillir. C'est beaucoup, certes, mais on est à des années-lumière du record des mois précédents, même si le(151,56 millions).Si l'on traverse l'Atlantique, le constat est encore plus amer. Les analystes misaient sur 350 000 clients supplémentaires made in USA.(oui, perdu). Officiellement, la firme de Los Gatos n'impute pas cette déconvenue à la concurrence. Et pourtant, c'est peut-être indirectement elle qui a pu causer ce ralentissement.Netflix paie sans doute sa(qui vient très récemment de frapper la France notamment ...). La chute des recrutements touche la plupart des pays où le service est présent mais, reconnaît la société. En France, les abonnements Standard et Premium ont respectivement grimpé de un et deux euros.Outre cette hausse des prix, l'arrivée prochaine de futurs concurrents, commepour ne citer que lui, et la perte prochaine de séries encore très populaires commeet, peuvent aussi justifier ce ralentissement.Mais la vérité d'aujourd'hui n'est peut-être pas celle de demain, puisque le groupe, durant lequel il attend 7 nouveaux millions d'abonnés. Les nouvelles saisons de, et les ultimes épisodes depourraient être d'un grand soutien.