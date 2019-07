Netflix part à l'assaut de l'Inde avec une tarification exclusivement basse

Netflix se lance en Inde

Si les tarifs ont sensiblement augmenté en France (entre autres) ces derniers mois, les prix pratiqués en Inde par le géant américain seront particulièrement agressifs.Ainsi,, un territoire qui peut s'avérer particulièrement intéressant pour la plateforme de streaming, avec une population dépassant les 1,3 milliard d'habitants. Pour cela,va lancer en fin d'année une nouvelle formule d'abonnement à bas prix,À la rentrée,pourrait donc proposer un nouvel abonnement à seulement. À ce tarif, on ne profitera évidemment pas d'un rendu 4K (ce n'est pas le but ici), mais ce prix devrait permettre à la plateforme de streaming de faire le plein de nouveaux abonnés, et parvenir à l'objectif de sept millions de nouveaux abonnés d'ici la fin de l'année.Selon la plateforme de streaming : «».Rappelons que Netflix est d'ores et déjà présent sur le marché indien, avec trois formules d'abonnement. Cette semaine, le groupe américain a annoncé avoir enregistré, bien loin des cinq millions attendus par les analystes...Rappelons que la plateforme compte plus de. Déjà concurrencée parou encore, elle sera bientôt aux prises avec Disney+ ou encore HBO Max , qui lui récupérera notamment l'intégrale de