Les hausses de prix de Netflix seront répercutés sur les abonnements Freebox Delta et One

Des hausses de un et deux euros par mois pour accéder à Netflix en haute définition



Source : Ariase

Mauvaise nouvelle pour les abonnéset. Selon le site Ariase, le trublion des télécoms va très prochainement augmenter les prix des abonnementsStandard et Premium sur la facture de ses abonnés.En cause la récente évolution tarifaire de Netflix , qui a gonflé ses prix d'un euro pour la formule Standard HD, et de deux euros pour la formule Premium, donnant accès à la qualité 4K et disponible sur quatre écrans., soit respectivement 4 et 8 euros en plus de l'abonnement Freebox Delta et Freebox One. Cette augmentation devrait avoir lieu sous peu, même si Free n'a toujours pas modifié les tarifs affichés sur son site web.On ne sait toujours pas non plus si les abonnés Freebox Revolution et Mini 4K seront également concernés par cette nouvelle tarification.